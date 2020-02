Personas con alergias y obesidad podrían ser propensas al coronavirus

Ciudad de México.- El especialista en infectología, Gerardo López Pérez, informó que los niños con abesidad y alergias podrían ser los más vulnerable ante el coronavirus, el cual podría presentarse en México.

Además, el médico señaló que se debe tener cuidado con los menores, al ser esta la población expuesta ante la extraña enfermedad.

No nos agobia la presencia de un virus, nos agobia la presencia de elementos que ocasionen que ese virus sea más agresivo en un individuo. Si tengo una respuesta inmunológica correcta, el virus no me hará nada”, recalcó López Pérez.