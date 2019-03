Personas discapacitadas sufren la falta de servicio de escaleras eléctricas

Ciudad de México.- El martes de la semana pasas las escaleras eléctricas de la estación Mixcoac sufrieron un accidente, dejando, hasta el momento, fuera de servicio a la Línea 7.

Sin embargo, esto a afectado sobretodo a personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad.

Me salgo media hora antes, por lo regular me salgo al cuarto para las 7 de mi casa en lo que la gente me ayuda a bajar y todo y de regreso igual y media hora más tarde a mi casa”, comentó Patricia, usuaria del Metro con discapacidad.