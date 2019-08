Pese a incremento de homicidios, AMLO dice que Sonora no es un estado violento

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 19 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia ‘mañanera’ que el estado de Sonora no está entre los más violentos del país.

La prensa le cuestionó sobre la ola de homicidios que se viven en la entidad, debido a que las cifras por muertes dolosas incrementaron en un 65 por ciento, a lo que el mandatario dijo que nuestro estado no estaba entre los más violentos.

Se podría decir que no está Sonora en los estados del país con más violencia. No quiere decir que no haya violencia, estoy subrayando que no está como desgraciadamente sucede en Baja California, en particular Tijuana. No está como Guerrero, como Jalisco, como Guanajuato, como Veracruz”, dijo el tabasqueño.