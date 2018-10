Pobladores de Ecatepec piden justicia en memorial a víctimas del feminicida

Ciudad de México.- Habitantes de la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec limpiaron y dieron un nuevo aspecto al memorial de las mujeres que fueron asesinadas por Juan Carlos Hernández y su pareja Patricia Martínez, quienes se encuentran arrestados y confesaron haber cometido 20 crímenes.

Como un recuerdo para nuestras mujeres asesinadas, así como desparecidas, porque esto no se acaba aquí no fue algo que salió hace un año, dos o tres, esto lleva mucho tiempo esta violencia y esta impunidad que hay contra las víctimas es muy grande y es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar”, señaló Esther, ama de casa.

El memorial se encuentra en una avenida de nombre Nicolás Bravo esquina con Pie de la Cuesta, a unos metros de un lote baldío donde los asesinos depositaban algunos restos de sus víctimas.

En el sitio se colocaron flores y veladoras y hasta ahí llegó la señora Sandra Flores, quien hizo esta denuncia.

Mi niña desapareció hace 3 días, vivimos en los Héroes de Tecámac salió a la tienda y no regresó, hemos estando buscándola por todos lados, hice el reporte ante las autoridades, pero hasta el día martes me dan la Alerta Amber y no se me hace justo porque si ayer fui a hacer la denuncia hasta el martes me la den, tiene 16 años ella se llama Adriana Tlapalama Flores”, comentó Sandra Flores.