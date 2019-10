"Pobre acomplejada": Felipe Calderón arremete contra funcionaria de Puebla

Ciudad de México.- La mañana de este martes, el expresidente Felipe Calderón, mediante su cuenta oficial de Twitter, arremetió contra una funcionaria de Puebla, luego de que se filtrara un video en el que la mujer maltrataba con groserías a una empleada.

En el clip que circula en redes sociales, se puede apreciar como Assenet Lavalle Arenas, la actual Comisionada de Vivienda de Puebla, le gritó a la empleada, acusándola de no haber seguido la instrucción que le dio.

De igual manera, la funcionaria amenazó a la mujer de despedirla por no realizar lo que ella misma llamó como una "pu.. instrucción".

La gente indisciplinada se me larga, por menos de eso, se siguen mis instrucciones sean buenas o no sean buenas, no importa; normalmente lo que ustedes hacen está mal", dijo.