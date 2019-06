Por apagón en sector, CFE cancela dos bodas en Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua.- En la ciudad de Chihuahua, dos festejos de boda se cancelaron, luego de que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se percataron de que el salón de eventos estaba conectado a la luz de manera ilegal por medio de un ‘diablito’.

Los hechos se dieron luego de que un transformador de la luz explotó y dejó sin luz a todo el área, en el cruce de la calle Aldama en su cruce con la avenida Pacheco, lugar donde se realizaban dos eventos.

Al lugar arribaron técnicos de la CFE, los cuales descubrieron la toma clandestina, la cual fue la culpable de lo ocurrido, que ante el hallazgo el dueño de los locales intentó sobornarlo con dos mil pesos.

Cerca de 300 personas fueron desalojadas, luego de que el recinto ya no podría funcionar por los arreglos, de momento se sabe que los dueños no reembolsarán el dinero a los afectados, al no haberse realizado la boda.