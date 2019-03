Por irregularidades, Sheinbaum frena 20 proyectos de inmuebles

Ciudad de México.- El día de hoy 12 de marzo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó durante su conferencia de prensa matutina acerca de los avances en revisión de polígonos de actuación, en donde se han hallado algunas irregularidades por lo que se han tomado acciones.

Claudia Sheinbaum detalló que gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) se logró encontrar que en 48 polígonos de actuación existen irregularidades, e informó que en 24 de ellos ya existen juicios que ha presentado la Seduvi ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México expresó que 20 de los polígonos de actuación tienen en puerta la revocación, y en los últimos cuatro que ya están ocupados comenzó el proceso de multa a los desarrolladores.

Asimismo, Claudia Sheinbaum subrayó que se llevaron a cabo distintas revisiones sobre las obras de construcción en la carretera Toluca, un total de 44 proyectos de los cuales ya hay siete suspendidos y hay muchos más que hasta el momento no están autorizados por la ley conforme a la revisión que hizo Seduvi.

La funcionaria federal declaró que en el caso del proyecto de Torre Mítica que solicitó una torre más para construcción no fue autorizada por la Seduvi, ya que después de la revisión decidió no permitir la construcción, aunque no ahondó en detalles.

Finalmente, Claudia Sheinbaum informó que hacia finales de marzo se presentará al congreso local la ley de planeación, en donde estará establecida la creación del nuevo Instituto de Planeación del nuevo programa de desarrollo urbano de la ciudad con base en una consulta amplia de los habitantes de la entidad.