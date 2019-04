Presidente municipal de Temoaya discrimina a representante indígena

Temoaya, Estado de México.- Rocío Silverio Romero, representante indígena, manifestó haber sido víctima de discriminación por parte del presidente municipal de Temoaya, Apolinar Escobedo.

Según palabras de Rocío, Apolinar le dijo "tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente".

Después de más de 2 años de enfrentarse a actos de discriminación de parte del entonces alcalde mexiquense, ella reveló que por su condición de indígena ha enfrentado el desdén de las autoridades municipales.

Después de muchas exigencias, por fin el presidente municipal me dice que me va a dar un lugar, entonces me lleva a un espacio que estaba vacío y me dice 'pues ahí colócate, tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente'", expresó Silverio Romero.