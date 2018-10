Presunto violador de 37 niños en un kínder es reconocido por las víctimas

Ciudad de México.- Padres de familia denunciaron 37 casos de abuso sexual en el jardín de niños Marcelino de Champagnat, ubicado en la colonia San Juan de Aragón de la alcaldía Gustavo A. Madero. La madre de dos de las víctimas ofreció detalles del caso en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.



Andrea Michel, mamá de dos niñas de 6 y 2 años alumnas a la institución, dijo que los padres se enteraron de los abusos de un auxiliar de profesores, desde hace dos semanas. Menciona que la directora del plantel pidió que no comentaran nada y organizó una junta, donde salió a la luz que no sólo infantes de los turnos matutino y vespertino del ciclo actual habían sido afectados; también estudiantes del ciclo pasado.



Aunque las autoridades de la escuela no quisieron revelar el nombre del supuesto abusador, las madres de familia consiguieron una fotografía y el nombre de la persona.

La verdad es que yo lo llegué a ver en varias ocasiones, pero nunca lo vi con los niños. Ahora hora resulta que sí. Una maestra que le dio clases a mi hija encargaba a los niños con él", relató Andrea.



Asimismo, expresó que los papás de las víctimas recientes tienen documentos que avalan que sus hijos fueron abusados sexualmente. Otro indicio es que los niños, al ver la fotografía del presunto culpable, reaccionan con miedo.



Preguntándole a los niños y enseñándoles la foto, muchos decían que era ‘la calavera', que era ‘el coco', que les jalaba el cabello y les pegaba. No sólo los tocaba: también los maltrataba. Mi niña de dos años me hace la referencia de que él es malo y que pega. Incluso me dijo que le pegaba a una muchacha y me dio el nombre de una de sus compañeras", narró Andrea.



Su hija mayor, en cambio, pudo decirle con más precisión cómo abusó el hombre de ella y otros compañeros.

A mi hija la tocaba. Le tocaba sus pechos, su parte íntima; incluso una vez llegó asustada, el pecho lo tenía como hinchado. Yo pensé que se había lastimado. Nunca me dijo nada. Me comenta que les hablaba cosas feas al oído", añade.



Los familiares de los menores, que desde esta tarde se manifiestan en las inmediaciones de la escuela en la colonia San Juan de Aragón, se dieron cuenta de que las autoridades del jardín de niños quieren cubrir las huellas del agresor porque limpiaron todo lo que había en una bodega donde antes se encontraba un sillón y una televisión: Andrea refirió que el lugar olía a cloro y ya no había basura. Además, los expedientes de los alumnos ya no estaban.



Son muchísimos niños. Yo hasta estoy pensando que hacían pornografía infantil. Son demasiados niños y no nada más de kínder", puntualizó Andrea y exigió justicia a las autoridades, quienes no les han confirmado si ya está detenido el presunto responsable: sólo les dicen que está aislado junto con otros maestros.