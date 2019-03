Profeco va por las marcas que venden 'leche que no es leche'

Ciudad de México.- En el cartón aparece el dibujo de una vaca en el campo, y junto a ella la inscripción “Producto Lácteo”, pero Nutri Leche “no es leche”, según afirmó este viernes la Procuraduría Federal del Consumidor.

Además de bebidas derivadas de origen vegetal, como la leche de almendra o de soya, será objeto de análisis la marca Nutri Leche, fabricada por el Grupo Lala.

No es leche y no debiera llamarse Nutri Leche, y no debe llevar una vaca pintada, porque la gente no está probando leche” sentenció Sheffield Padilla.