Publican un video en Instagram de la supuesta nieta de Joaquín Guzmán

Ciudad de México.- Uno de los más conocidos capos mexicanos es Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo' y todo lo relacionado con él, siempre está a la vista de todos.

'El Chapo' está en espera de su juicio, pero no es por eso que está dando de qué hablar, sino de un video que está en las redes sociales de la supuesta nieta de Guzmán, Frida Guzmán, hija de su hijo fallecido Edgar Guzmán Loera.

En el video de Instagram de la cuenta Nelssie Carrillo, se observa a Frida interpretando Never enough, de la película The Greatest Showman para una competencia musical.

El video cuenta con 6 mil 245 reproducciones y varios comentarios en los que se aprecia como la voz de la joven encanta a todos.