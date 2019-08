"Puros lujos baratos, ridículos": AMLO responde a amenazas de 'El Mencho'

Ciudad de México.- Este jueves 15 de agosto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la delincuencia y las amenazas que recibió en video que se atribuyó a 'El Mencho'.

En la conferencia, pidió a los delincuentes portarse bien, haciendo referencia al video presuntamente publicado por Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho'.

Es el mismo llamado a todos los que se dedican a estas actividades ilícitas a que se porten bien, que no afecten a los demás. No hay ninguna justificación”, mencionó.

En el momento que se le preguntó sobre la grabación, respondió que su gobierno ve con precaución estas acciones debido a que no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad.

Vemos con precaución, de manera precavida todo esto, las mantas, los mensajes, amenazas”, dijo el mandatario luego de que el martes fuera difundido en redes sociales un video atribuido a Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos, y presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El lider del cártel amenaza en el video al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por apoyar a otra organización criminal.

El presidente pidió que haya respeto por las autoridades, que no se debe intentar intimidarlas y de que actúen con legalidad, además de que no actúen en actos ilícitos ni delictivos, puesto que no se debe permitir que se violen las leyes.

Es inhumano hacerle daño al prójimo, lesionar o quitarle la vida a un semejante, ésta prohibido y muy mal visto en toda la historia, es parte de los mandamientos no hacer daño, dijo López Obrador.

Que piensen por ellos mismos, no es vida andar de un lado para otro en la clandestinidad, escondiéndose, cuánto sufrimiento a la familia, sobre todo a las madres, que son las que sufren más. Entonces ya, vamos todos a portarnos bien”.

Comentó que con los mensajes no se logra nadie. Si en algún tiempo se exaltaba la balandronada o el ser muy despiadado, ahora ya es mal visto esto.

Nada de que son muy galanes (los narcotraficantes), la ropa de marca, el cinto piteado, el texano, las alhajas, las residencias, las muchachas guapas, los carros últimos modelos. Todo eso es lujo barato, es hasta ridículo. Todo eso se va a la historia, pero al basurero de la historia, pues eso no tiene nada que ver con los valores”.

Además aprovecho para mencionar que no existe corrupción en el gobierno y que ahora existen más oportunidades para que los jóvenes obtengan estudios y trabajos.