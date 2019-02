"Que nadie se espante": AMLO asegura que no demandará al sector energético

Ciudad de México.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su Gobierno no sancionará al sector privado de energía que tiene contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que a su parecer no dan resultados.

La empresa Grupo Carso, de Carlos Slim, emitió un comunicado el día de ayer y señaló que no cambiará los términos de los contratos que adquirió para operar gasoductos, a lo que el mandatario mexicano respondió que está en su derecho.

No va a haber sanciones. No somos leguleyos. Este es un asunto de Estado que tiene que ver con la moral de quienes formamos parte de la sociedad mexicana, tiene que ver con la dimensión ética de empresas y de Gobierno, no es un asunto legal. Que nadie se espante, que nadie se inquiete, ni se ponga nervioso, se van a respetar los contratos, porque son compromisos que se formaron en situaciones muy especiales”, dijo Obrador.

Andrés Manuel también aseguró que no está en contra del sector privado, si no de la corrupción. Por ello, pidió a las organizaciones empresariales que no defiendan "a ciegas" el sector privado, y apoyen a los empresarios con "visión ética".

Lo que hice ayer fue un llamado a que pueda haber un entendimiento respetando los contratos. Yo no me voy a poner a pelear con las empresas… No es eso, es otra cosa: es moralizar al país”.

El presidente explicó que dialogará con estas empresas para ver de qué manera avanzar en el servicio y las obras.

Es voluntario, no tiene por qué haber ningún problema, hasta se pueden ahorrar los honorarios de los abogados porque no va a haber demandas. (Las empresas pueden) ayudar en la reparación del daño, voluntariamente, eso es lo que se puede hacer: persuadirlos, convencerlos, de que así se contribuye a sacar adelante al país. No es apostar solo a la legalidad. El problema es la inmoralidad”, agregó.