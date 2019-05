Queja de Morena por foto de Cárdenas a lo 'GOT' debe retomarse, dicta tribunal

Ciudad de México.- La difusión de una imagen de Enrique Cárdenas, candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Puebla, en un cartel con diseño propio de Game of Thrones deberá ser analizada de nueva cuenta por el INE, ya que un tribunal ordenó retomar tal caso que el instituto desechó cuando el partido Morena interpuso una queja.

A mediados de abril, Cárdenas publicó un par de instantáneas en sus redes sociales: una correspondía a una conversación de WhatasApp en la que se describía que unos jóvenes habían diseñado el póster al estilo de la serie de HBO, mientras que la otra se trataba del cartel.

La creatividad de los jóvenes nunca dejará de sorprenderme. Hoy me sacaron una carcajada con esta imagen de #GameOfThrones. No me queda duda: si queremos que Puebla sea un gran lugar para vivir, sí o sí tenemos que escuchar a los jóvenes. ¡Ayúdanos en esta #NuevaBatalla!”, escribió entonces el candidato.