Rafel Loret de Mola responsabiliza a AMLO por lo que le pasé a él y a su hijo

Ciudad de México.- Luego de que Carlos Loret de Mola denunciara hace días que ha recibido amenazas de muerte por parte del llamado Cártel de la Totoaba debido a sus reportajes sobre la pesca ilegal de esa especie, su padre y también periodista Rafael Loret de Mola anunció que deja su profesión ante la inexistencia de garantías para ejercerla y que cualquier cosa que le suceda es responsabilidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, Rafel Loret de Mola externó que las amenazas se han incrementado y que grabó el clip por si en las próximas horas le ocurría algo a él o a su familia.

Dejo este video grabado ya, para el caso de que me ocurra algo en las próximas horas. Las amenazas han arreciado, las infamias también, nunca en la historia de nuestro país habíamos llegado a estar pisoteados de esta manera por el poder público y no lo voy a tolerar. Me estoy jugando la vida, lo sé, pero repito: si algo me sucede en las manos de Andrés Manuel estará mi sangre”, externó Rafael Loret de Mola.