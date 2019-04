Ramos habla de la discusión que tuvo con AMLO por homicidios en México

Ciudad de México.- El viernes 12 de abril, el escritor y periodista Jorge Ramos asistió a la conferencia matutina diaria que ofrece el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Su presencia en dicho evento dio de que hablar puesto que cuestiono a López Obrador sobre las muertes ocurridas en el país en este 2019.

En una entrevista en Fórmula que tuvo con la conductora Azucena Uresti, el mexicano habló acerca de la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.

Yo creo que nuestra principal función social es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso estamos. Esta principal responsabilidad es mostrar la realidad como es y no inventárnosla’’, indicó Ramos.

De la misma manera, reiteró los números proporcionados por el presidente referente a los homicidios en lo que va del año.

No obstante, Jorge Ramos calificó como ‘’maravillosas’’ las conferencias diarias del presidente y mencionó que esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo.

El también sostuvo que el tabasqueño nunca será como Donald Trump, presidente de Estados Unidos ó Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.

AMLO agradeció la presencia de Ramos en su conferencia, contrario a la acción de Trump en 2005 donde el mandatario estadounidense lo sacó de una rueda de prensa por medio de un guardaespaldas.

Ramos rememoró que el gobierno de México ayudó a que Maduro lo dejará salir de Venezuela anteriormente y subrayó que el gobierno debería revelar su plan en contra de la violencia en México.

El tema central es que no nos sigan matando. Que después de dos sexenios terribles, las cosas no sigan así. Mi pregunta se sostiene: ¿Cuál es el plan a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos?’’, detalló Ramos.