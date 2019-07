Realizan en Los Pinos la subasta de joyas confiscadas con valor de 22.6mdp

Ciudad de México.- Hoy domingo 28 de julio se tendrá lugar una subasta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en la que se ofrecerán 148 lotes de joyas y relojes asegurados y que sus precios oscilan entre los 22.6 millones de pesos.

El evento se realizará en la Casa Cultura Los Pinos y se subastarán anillos, relojes, pulseras, aretes, plumas fuente, cadenas, esclavas y dijes, entre otras joyas.

Estas son algunas de las alhajas que se ofrecerán:

Es muy importante también que la gente sepa que no tiene que venir a la subasta para participar, puede participar vía telefónica. No corre ningún riesgo, si gana el lote de su interés, la garantía que el dio en un cheque se aplica al precio de venta, si no gana un lote se le devuelve el mismo día la garantía que dio”, informó Nabiha Saade, directora de comercialización del SAE.