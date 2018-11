Reportan fallas en el pago del servicio de Megacable en el país

Ciudad de México.- El servicio de Megacable ha presentado fallas desde hace varios días, reportaron usuarios de la empresa en redes sociales. "Profeco se quiere realizar pago pero en Megacable, ningún sistema funciona para pagar y no puedo acudir a ninguna sucursal pues solo hay en Guadalajara y no en Cancún. Su servicio en línea ni telefónico funciona, no contesta nadie para dar solución", mencionó Manuel Meza en Twitter.

Por su parte, Felipe Martínez aseguró en redes sociales que desde el jueves pasado no hay sistema en Megacable. "A mí me tomaron el pago en efectivo con recibo escrito a mano".

Los usuarios han pedido a Megacable alguna forma de cumplir con sus pagos. "Megacable no puedo entrar a servicios en línea ni entra la llamada, ¿cómo les pago?", cuestionó Angel Moreno en Twitter. Ante lo que Viridiana Loaiza agregó "y no sólo la página, los pagos en Oxxo, BBVA Bancomer, Walmart, Farmacias del Ahorro tampoco se puede pagar y en el call center no contestan, esto desde el sábado". Fuentes del sector presumen que se trata de un hackeo a los sistemas de la empresa conocido como ransomware, lo que significa que sus equipos fueron secuestrados y se pide recompensa para liberarlos.