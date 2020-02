Revelan nuevo caso de corrupción en Conade por el manejo de 50.8mdp

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se realice una investigación, sobre las irregularidades en el manejo de 50.8 millones de pesos de la Conade.

Esto fue revelado por el Órgano Interno de Control y la Secretaria de la Función Pública, situación documentada por el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

Se tiene que proceder en la Fiscalía nosotros no tenemos nada que ocultar, no estoy pintado, no soy un florero", señaló López Obrador.