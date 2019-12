Rosario Robles: "Si demuestran que la licencia es real, me declaro culpable"

Ciudad de México.- Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, envió una carta Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, manifestándole que servidores públicos a su cargo fabricaron pruebas en su contra, como la licencia fake que tiene una dirección que no existe en la Ciudad de México.

Hasta para fabricar pruebas son malos, pues la dirección que se asienta en la licencia fake no existe en la Ciudad de México”, señala Robles en la misiva con fecha del primero de diciembre, obtenida por el programa 'Por la mañana' de Ciro Gómez Leyva.

Por la anterior, la exservidora pública propuso un trato a Gertz Manero:

Si la Fiscalía (General de la República) demuestra que la dirección de la supuesta fake licencia existe y ahí he vivido, yo me declaro culpable pero si no, le pido actúe con todo el peso de la ley contra quien actúo en mi contra con dolo”.