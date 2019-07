Rubén Albarrán imparte discurso de 'masculinidad tóxica' en el Senado

Ciudad de México.- El cantante de Café Tacvba, Rubén Albarrán, causó revuelo en el Senado de la República tras un discurso sobre machismo, en el que habla de los retos y alternativas para lograr la igualdad y bienestar.

Respetuosos y empíricos saludos, hijos de la ch***da. Por favor, no se ofendan. No lo tomen personal. Si bien me siento contento de estar aquí en el Senado, no es a ustedes, trabajadores de este recinto, a quienes me dirijo pues me imagino que hay algunos de ustedes o muchos invitados”, dijo.