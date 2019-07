¿Sabes cuánto cuesta el kilo de pechuga de pollo en los supermercados?

Ciudad de México.- El Quién es Quién en los Precios, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio del kilo de pechuga de pollo llegó a 131 pesos en Ciudad de México, en el sondeo de servicios hecho del 11 al 17 de julio de 2019.

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, explicó que los precios de esta pieza del pollo en particular no han mostrado tendencia a la baja debido a que aún no entra la importación del alimento a México, mismo que procede de Brasil.

Se autorizaron cupos para importación de pollo completo o en pieza de Brasil, pero hasta este momento, ese efecto no se ha sentido en el mercado, habrá que preguntar a la Secretaría de Economía y en aduanas, si ese cupo está siendo utilizado o no", declaró.

Una cosa es que la Secretaría de Economía lo autorice y otra cosa es que algún importador traiga de Brasil ese pollo completo o en piezas, mientras no lo importe nadie, no tiene un efecto en el mercado”, agregó.

Por eso se autorizó, porque ha crecido la demanda de pechuga de pollo, al crecer ésta, no ha podido aumentar en la misma medida la oferta, por tanto, la corrección de ese precio se va dar cuando se realice la importación del producto aprovechando los cupos que se tienen”, afirmó.

Precios en el país:

En Guadalajara el kilo de pechuga de pollo va desde 89 pesos hasta 122 pesos,

Monterrey, desde 69 a 119 pesos,

Cancún de 109.90 a 112 pesos.