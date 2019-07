Revelan nuevos y escalofriantes detalles sobre muerte de Norberto

Ciudad de México.- ‘Yuri’, ex compañera de Norberto Ronquillo, sí fue la autora intelectual del secuestro del estudiante, pero la deuda de 700 mil pesos que se supone existía entre ellos nunca existió; declaró el padre del joven chihuahuense.

La noche del 24 de julio se realizó la primer audiencia por el caso de rapto y asesinato del alumno de la Universidad de Pedregal. Fue a puerta cerrada y asistió el papá de la víctima.

Allí le dieron a conocer más detalles sobre la investigación acerca de los delitos cometidos contra su hijo. Las autoridades confirmaron que la joven, quien fuera estudiante por menos de un semestre en la misma universidad a la que fue Norberto, planeó los crímenes.

Ella por alguna razón conocía a estas personas, a esta banda que ya dos están detenidos, otros por detener. Ella les dijo a ellos, 'Norberto me debe 700 mil pesos. Qué les parece que lo secuestramos, y al tío como tiene dinero, como tiene negocios en la Central de Abastos, le podemos quitar cinco millones muy fácil'", contó Norberto Ronquillo padre con base en la información que le dio la Fiscalía.

El trato era que ella recuperaría sus 700 mil pesos, y los secuestradores se quedarían con el resto: tres millones 300 mil.

El plan no era matarlo, pero se les salió de las manos, no sabemos por qué", agregó Norberto Ronquillo padre.

Sin embargo, la deuda que ella reclamó, nunca existió, dijo el padre de Ronquillo "Lo que les voy a decir me lo comentaron en la Fiscalía. No hay tal deuda, no hay tal deuda. Nunca existió. Fue una versión de ella para animar a los cómplices", explicó.