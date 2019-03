Secretaría de Turismo le dice adiós a las playas privadas en México

Ciudad de México. - Simón Levy-Dabbah, subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur) aseguró ya no habrá playas privadas en México.

Estamos trabajando desde la Sectur en una política pública de playas libres, playas abiertas, los accesos públicos de playa deben ser abiertos, no se va a tolerar la privatización de las playas públicas, no se va a tolerar la vejación a las y los ciudadanos y evidentemente a los turistas", señaló.

El subsecretario de Planeación y Política Turística aseguró que en esta política pública se aplicará la ley para que todos los mexicanos y los turistas puedan disfrutar de las playas mexicanas.

Aplicar la ley: no es ningún derecho que tengan las y los ciudadanos, es lo que marca la ley y la ley no está sujeta a negociación, estamos seguros que los empresarios van a estar participando, nos hemos llevado una gratísima sorpresa de los empresarios porque todos están dispuestos a colaborar con esta visión, con esta política pública de playas abiertas. No se puede hablar de playas públicas porque es una tautología, las playas son públicas por ley",indicó.