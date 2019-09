Segob: "Estudiantes no serán afectados por la aprobación de leyes secundarias"

Ciudad de México.- Olga Sánchez Cordero, la actual titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), aseguró que con la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, la educación en las escuelas no se verá afectada de ninguna manera, y menos por el empoderamiento de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La funcionaria comentó que apoya la visión del Gobierno del presidente Andrés Mnauel López Obrador, ya que confía en que con la nueva reforma todos resultarán salir beneficiados.

No hay esta intervención de parte de la CNTE, esto es una rectoría del estado. Es una visión distinta del sistema educativo y muchos no la comparten, muchos diputados, muchos senadores no comparten esta visión".