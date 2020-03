Senador de Nuevo León asegura que ocultan datos sobre el coronavirus

Monterrey, Nuevo León.- El Senador del estado de Nuevo León, Samuel García, asegura que están ocultado los casos por coronavirus pues el Gobierno Federal y los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tienen la orden de diagnosticar todos los casos como influenza, aún cuando los pacientes tengan todos los síntomas del Covid-19.

Si los infectados por el virus ya son más que evidentes es cuando deben ser trasladados al Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México.

García asume total responsabilidad de lo que reveló frente al micrófono en la conferencia de prensa: “están maquillando los datos”, es por es que solamente hay 18 casos de contagio registrados en el país pero realmente los casos son más y la cifra va en aumento cada vez. Mientras que el presidente no le da importancia al tema sin ni siquiera tener la idea de las medidas que se deben tomar.

En las mañaneras no les dan la importancia debida, sigue el presidente hablando de abrazos, el secretario de transporte no tiene idea de las medidas que deben adoptar porque aún cuando Estados Unidos bloquea los vuelos europeos, sale el sub secretario de salud a decir que no importa que vengan a México" , mencionó Samuel.