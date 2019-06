Senador es cuñado de Naasón Joaquín y promueve reformas contra abuso sexual

Ciudad de México.- El cuñado del líder de la luz del mundo, Israel Zamora Guzmán, es senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y en marzo de este año promovió varias reformas en contra de los abusos sexuales contra mujeres y niños en el senado de la República.

Además, Zamora Guzmán le organizó un homenaje a Naasón Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes, quien está acusado de diversos delitos sexuales contra menores y mujeres en California, Estados Unidos.

No me arrepiento. Fue un evento cultural y artístico, no religioso como se intentó tergiversar y sacar de contexto. No me arrepiento porque de no haberlo organizado, mucha gente que no tiene acceso a recintos como Bellas Artes”, señaló el senador.