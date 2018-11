Senadores no están conformes con la disculpa de Paco Ignacio Taibo II

Ciudad de México.- Luego de la declaraciones que hizo Taibo II en la FIL Guadalajara sobre la reforma legislativa que le permitiría dirigir el Fondo de Cultura Económica, por lo cual terminó ofreciera disculpas por sus declaraciones, en el Senado de la República la oposición contestó que no basta.

La polémica causó que, a petición de Morena, la Mesa Directiva del Senado retirara de la orden del día la discusión sobre la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, llamada 'Ley Taibo', pero las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que no es suficiente una disculpa.

Lo que si no estamos de acuerdo es que hoy, con una simple disculpa, hagamos borrón y cuenta nueva. Lo que nosotros creemos es que debería de haber un compromiso del presidente electo y de su mayoría de Morena, que independientemente de que aprobemos o no la reforma que se está poniendo a discusión o se va a poner la próxima semana, que haya un compromiso para que no sea el que esté a cargo del Fondo de Cultura”, dijo Verónica Delgadillo, del Movimiento Ciudadano.