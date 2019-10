"Si no llego al aeropuerto, me deja el avión", AMLO tras retirarse de reunión

La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.- La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que tuvo que abandonar una reunión con los Congresistas y el embajador de Estados Unidos en México, debido a que se le podía perder su vuelo, ya que no cuenta con avión presidencial.

De igual manera, el mandatario reiteró que en su Gobierno se acabaron los lujos, por lo que se maneja en vuelos comerciales y transportes públicos por carretera.

En la reunión con diputados de Estados Unidos, y les dije me tengo que ir porque voy a La Unión y mevoy en avión de línea, porque ya no hay avión presidencial y si no, no llego al aeropuerto, me deja", manifestó el tabasqueño.