“Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México”: Papa Francisco en entrevista

Ciudad de México.- El Papa Francisco aseguró en entrevista con Noticieros Televisa que:

Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad. Cuando los mismos mártires nuestros, ¿no? Las persecuciones a los cristianos que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia ¿Por qué en México? Algo paso ahí. Hay como una especial, esto no es teología, habla el hombre de pueblo, como si el diablo le tuviera bronca a México, ¿no? Porque si no, no se explican tantas cosas”.