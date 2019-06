Sismo moderado de magnitud preliminar 5.2 'sacude' Michoacán

#Sismo detectado el 16-jun-19 a las 12:25:38 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Guerrero-#Michoacán a 45 km al SO de #Huetamo,Michoacán #TenemosSismo