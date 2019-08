Sismo sacude a Guerrero; enciende las alertas en la Ciudad de México

Ciudad de México.- La mañana de este jueves se registró un sismo en Guerrero, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento fue a las 06:01 horas de magnitud 4.7 con epicentro en Ometepec, Guerrero.

En su cuenta @SismologicoMX enTwitter precisó que el temblor tuvo lugar a 18 kilómetros al sureste de Ometepec, latitud 16.53, longitud -98.36 y a 10 kilómetros de profundidad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que no hay reporte de afectaciones hasta el momento y pidió a la población no hacer caso a mensajes que no provengan de fuentes oficiales.

En tanto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló también vía Twitter que este sismo fue PERCEPTIBLE EN ALGUNAS ZONAS DE LA CIUDAD.

La funcionaria agregó que se activaron protocolos de revisión, añadió que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la SGIRPC_CDMX no le han reportado incidencias.