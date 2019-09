Socavón donde cayó Alejandra habría sido antes reportado en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este viernes, el alcalde del municipio de Culiacán, Jesús Estrada, dijo que el socavón donde cayó la menor Alejandra, durante la inundaciones registrada el pasado jueves, ya había sido reportado y no se atendió.

Fue durante una sesión de cabildo, donde el funcionario reconoció que a pesar de que haya invasiones aledañas a los arroyos, esto es responsabilidad del ayuntamiento, por la tardanza en las reparaciones de alcantarillado.

Yo no me di cuenta de cómo fue que está abierta esta parte de la banqueta, sino lo hubiera mandado a reparar, si había una denuncia y aunque no se atendió correctamente respondo por las consecuencias jurídicas que se haya hecho, no voy a negar la responsabilidad al ayuntamiento de Culiacán”, reconoció.