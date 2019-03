Tatiana Clouthier se expresa en contra de la militarización en el país

Ciudad de México.- Tras la aprobación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, con 463 votos a favor y uno en contra, Tatiana Clouthier reiteró su rechazo a la militarización del país.

La diputada federal de Morena y excoordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, no está de acuerdo en que el pías sea militarizado, sin embargo, apoya la Guardia Nacional con un mando civil.



Desde su oficina, Clouthierde asegura que la minuta aprobada en el Senado y la Cámara Baja es un logro de quienes presionaron para que no se diera la militarización de forma permanente.

No estoy a favor de la militarización y mucho menos una militarización permanente. Y por otro lado, no quería yo mandar un mensaje de que no estaba de acuerdo en términos de lo que es la Guardia Nacional, porque sí estoy de acuerdo.