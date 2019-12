Titular de Segob afirma que en México existe delincuencia pero no terrorismo

Ciudad de México. – La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que si existe la delincuencia organizada y cárteles de la droga, pero también señaló que esto no es narcoterrorismo.

Durante una rueda de prensa, Cordero, indicó que para nada acepta el término que el presidente de Estados Unidos ha querido declarar sobre la criminalidad que hay en México.

No me acepto la terminología narcoterrorismo. Tenemos, sí, delincuencia organizada, tenemos, sí, cárteles de la droga, pero todo en el marco de la delincuencia, no narcoterrorismo", mencionó Sánchez Cordero.