Titular de Seguridad de NL pide que la gente no vea serie del 'Chapo' Guzmán

Monterrey, Nuevo León.- El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci pidió a los ciudadanos no ver la serie inspirada en el narcotraficante Joaquín 'Chapo' Guzmán "con la tele que compren en el Buen Fin".

Así lo dijo durante su discurso previo al inicio del operativo de Seguridad del "fin más barato de todo el año" y añadió que espera que los niños vean otra cosa.

Fasci, funcionario del gabinete de Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', primero bromeó con que no iba a comprar "tele" porque la anterior le salió mala y luego sostuvo que porque no tenía tiempo para verla.

No voy a comprar tele ahora porque me salió mala, no, no es cierto, porque no tengo tiempo, pero la gente sí y ojalá no vean la serie del Chapo".