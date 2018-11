Titular del Sacmex afirma que la CDMX pasará hoy el peor día del corte de agua

Ciudad de México.- Ramón Aguirre, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, explicó que este miércoles será el peor día del 'megarrecorte' de agua debido al atraso en la distribución de los tanques de las alcaldías.

El titular de Sacmex dio a conocer que la demanda de pipas se ha incrementado en los últimos días y esperan que este miércoles sea mayor la solicitud.

Llegará el agua a las 10:00 horas y comenzaremos a llenar los tanques. La buena noticia es que ya viene el agua, la mala es que llegó tarde. Daremos algo de servicio hoy (…) Todavía no llega (el agua) y significa que será el peor día porque la gente que almacenó agua, ya se le agotó”, explicó Aguirre.

Con Conagua no he logrado hablar con ellos, pero arrancaron lento. Esa es la única diferencia, que es de ocho horas. Éste es el corte más largo de la historia; la anterior suspensión fue de 90 horas y ésta de 155 o más. No ha llegado el agua, pero tenemos la certeza de que viene en camino; hay que dar tiempo para recibir el agua en los tanques”, comentó.