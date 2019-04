"Todo estaba bien con el helicóptero en que viajaba Moreno Valle y esposa": SCT

Ciudad de México.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que no había daños en las turbinas del helicóptero donde viajaban Martha Érika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle.

Todavía no hay nada definitivo. Supimos que en el caso de las turbinas no encontraron nada, todo estaba bien cuando cayeron. Están reunidos, analizan las cosas, se vuelven a reunir y no se dice nada hasta que tienen el detalle final. Todos están trabajando juntos”, expresó.