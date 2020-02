Tras casos, México abre espacio oficial de información sobre el coronavirus

Ciudad de México.- Los mexicanos podrán consultar información sobre la definición, prevención, pasos a seguir y todo lo referente al coronavirus a través de un espacio oficial dentro del sitio web de la Secretaría de Salud, plataforma que se abre luego de la confirmación de los primeros casos del Covid-19 en el país.

Al ingresar a la liga dispuesta por el Gobierno de México en el sitio, los usuarios pueden acceder a dos apartados, uno de los cuales ofrece información para la población y otro para personal de salud.

Los materiales dirigidos a la población incluyen información sobre lo que es el coronavirus, cuáles son sus síntomas, qué medidas de prevención se deben tomar y qué se debe hacer en caso de presentar los problemas que advierten la infección.

Asimismo, en dicha categoría de datos se incluye cómo es la transmisión del virus, cuál es su tratamiento, qué grupos son más suceptibles a desarrollar enfermedades graves a causa del Covid-19 y demás información oportunua.

Además de presentarse un texto sobre el coronavirus, el espacio ofrece infografías e imágenes que presentan los mismos datos de forma más breve y digerible.

Uno de los segmentos de información que incluye el nuevo espacio es el referente a los viajes, ya que si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha restringido la posibilidad de visitar otros países, sí se deben seguir ciertas medidas de precaución si resulta muy necesario viajar. Se recomienda no hacer viajes que no sean esenciales.

Finalmente, la plataforma ofrece un número telefónico al cual las personas pueden comunicarse para recibir información de personal capacitado.