Tras varios años, vallas que bloqueaban el Palacio Nacional son retiradas

Ciudad de México.- Los capitalinos y visitantes que este domingo acudieron al Zócalo capitalino se sorprendieron al notar un hecho inusual: las vallas metálicas color verde militar que por años resguardaron el Palacio Nacional fueron retiradas.

Igualmente, los accesos de la estación del metro Zócalo, que dan hacia el edificio, fueron abiertos.

Las personas salían de los andenes del Sistema de Transporte Colectivo, otras buscaban ingresar, pero pocos se percataron de que el acceso era libre y de que podían caminar por toda la acera; quienes lo hicieron celebraron que ya nada les impidiera el paso.

Esta sí es una verdadera transformación. Antes no podías salir aquí, las puertas del metro estaban cerradas. Cuando caminabas te sentías limitado porque veías que las vallas ocupaban mucho espacio. Estas cosas me hacen creer en el presidente cuando dice que ahora es de nosotros, que no nos va a fallar; ayer [el sábado] lo escuché con mi familia desde la plancha", contó Elena Soto, antes de entrar al metro.