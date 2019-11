Trump habla con AMLO: "Piénselo, si ocupa ayuda por la violencia, llámeme"

Ciudad de México.- El día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la relación que tiene con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, es de respeto, y comentó que tras la violencia destada en el país, le reiteró su apoyo.

AMLO así lo dijo durante su conferencia de prensa por la mañana en Palacio Nacional:

Es más, hasta les puedo decir que me dijo piénselo y si necesita, llámeme, entonces no le he llamado".