UIF investigará al secretario de estado en la administración de Peña Nieto

Ciudad de México. - El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró que investigaran los movimientos financieros del secretario de Estado de la administración pasada, así como también a dos superdelegados de la administración de López Obrador.

Durante una entrevista, Nieto Castillo, comentó que sobre los delegados ya se presentaron las denuncias necesarias y se está trabajando junto con la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular", detalló.