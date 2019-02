Un estudio posiciona a México como el segundo país más popular en Internet

Ciudad de México.- De acuerdo con un estudio de la agencia Apple Tree, México no se encuentra en el top 3 de los países más visitados del mundo, sin embargo, en redes sociales se posiciona como el segundo más popular.

Para llegar a este cálculo se analizó el número total de seguidores de todos los países del mundo y entre los destinos turísticos a nivel internacional más populares se posiciono EU como número uno, seguido de México y Reino Unido.

Edgar Rodríguez, gerente de Apple Tree, señaló que nuestro país ha logrado este éxito gracias a los hashtags; 'Visit Mexico'; 'A World Of Its Own'; 'Found In Mexico'; 'Los Ojos De Mexico' y 'Viajemos Por Mexico'.

En tanto que las naciones que menos rendimiento sacan a sus redes sociales son China y Turquía.