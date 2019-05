Un hombre muere al esperar a su esposa dentro su auto; ella tardó demasiado

Torreón, Coahuila.- La tarde del martes 30 de abril, se registró el deceso de un hombre de 46 años de edad. El fallecido se encontraba dentro de una camioneta mientras esperaba a su esposa; ella se encontraba en el interior de un establecimiento realizando algunas compras.

La mujer al volver al auto después de aproximadamente 30 minutos encontró a su pareja tirada en el asiento del conductor y copiloto y de inmediato comenzó a gritar por ayuda. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, los cuales observaron que el hombre ya estaba sin vida.

Los técnicos en medicina llamaron a las autoridades correspondientes y se alejaron del lugar.

El hombre fue identificado por las autoridades como Raúl Villanueva Guzmán, quien sufría del corazón y presión, de acuerdo con la esposa. El cuerpo del sujeto no presentaba signos de violencia y se espera la autopsia correspondiente; no obstante, no se descarta la posibilidad de que muriese a causa de un infarto.