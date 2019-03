Universidad de Hidalgo: "No hemos recibido notificación de Hacienda"

Pachuca, Hidalgo.- El rector Adolfo Pontigo Loyola señaló que no ha sido notificado y que no existe ninguna irregularidad en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó es la institución educativa a la que se le congelaron las cuentas bancarias por presunto lavado de dinero.

Hasta este momento estoy yo en mi oficina y no he tenido ninguna notificación de una autoridad facultada para investigar este tipo de cuestiones, de tal suerte que lo que yo sé es exactamente lo que ustedes saben, sí hay una medida cautelar en cuanto a una cuenta de la universidad, pero que no afecta el desarrollo de la institución”, explicó en entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio.