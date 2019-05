“Usted representa una gran esperanza”: Exalcalde de Lima a AMLO

Ciudad de México.- El político y periodista Ricardo Belmont, quien fue alcalde de Lima en dos ocasiones, expuso en el Palacio Nacional que viajó con su familia desde Perú a México con el objetivo de hacerle algunas preguntas a una figura que conoció en redes sociales y que considera es la “gran esperanza” de Latinoamérica: Andrés Manuel López Obrador.

Hacia al término de la conferencia matutina del jueves 9 de mayo, el exalcalde tomó el micrófono y explicó que estaba emocionado porque se encontraba en la ‘mañanera’.

Ricardo Belmont indicó que había sido alcalde de Lima dos veces en los años 90, cuando el expresidente Alberto Fujimori estaba al frente de Perú y representaba para él un rival.

Confieso que fracasé, me enfrenté al poder fáctico y el poder fáctico me dio en el suelo, como decimos vulgarmente en el tema pugilístico”, relató el exalcalde.

Posteriormente, Belmont dijo que tenía muchas preguntas que hacerle a AMLO, sin embargo usó su tiempo para externarle su consideración sobre que el tabasqueño puede convertirse en un líder.

Al mencionar que ha sido periodista por 46 años, el exalcalde dijo que ha “visto todo y quiero que usted (AMLO)tenga éxito, porque solamente de los errores que cometí yo, pueden servir para que usted tenga éxito”.

Tras exponer la importancia de la prensa en la vida de un país y de expresar que considera que México y Perú guardan muchas similitudes en su historia y tradiciones, Belmont lanzó su segunda pregunta al mandatario.

¿Usted sabe lo que usted está sembrando? Una siembra de un árbol frondoso con raíces muy profundas… Y veo un Déjà vude mi vida en su personalidad, con las características que yo no tuve, ni con las redes sociales que pude tener en ese momento, que no existían. A mí me liquidó la prensa, no porque tenían nada personal contra mí, eran mis amigos; sino porque mi proyecto era volver a recuperar la patria, la autoestima, el amor a lo nuestro, a nuestras tradiciones, al sentido de pertenencia”, expuso.