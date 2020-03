VIDEO: AMLO muestra sus "escudos protectores" que lo protegen del Covid-19

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió sus "escudos protectores" que le ayudan a protegerse del coronavirus (Covid-19).

El mandatario reveló en su conferencia matutina de hoy que estas imágenes, las cuales lleva siempre en su cartera, son regalos que le han hecho en sus giras por el país.

Detente enemigo, que el Corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. El escudo protector es como el detente, es la honestidad, eso es lo que protege: No permitir la corrupción", dijo.