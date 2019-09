VIDEO: AMLO se detiene para jugar softball con pobladores de Yucatán

Muna, Yucatán.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, compartió un video en su cuenta Twitter en el que se aprecia cómo el mandatario jugó softball con habitantes de Muna, Yucatán.

Además, López Obrador aprovechó el momento para tomarse fotos con los presentes.

Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo”, escribió en el post.