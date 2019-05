(VIDEO) Alumno hace denuncia sobre asalto con pistola en la UNAM

Ciudad de México.- Un estudiante del cuatro semestre de odontología de la UNAM reportó un intento de agresión armada por medio de un video que ahora circula por las redes sociales.

A las 11:40, saliendo de la facultad, me fui a hacer ejercicio en los gimnasios de la UNAM, dentro de CU, y saliendo de mi coche, saco mi mochila del gimnasio y de repente dos tipos me abordan -venía con un compañero de la facultad-, uno me agarra y otro me apunta con la pistola en la cara y me piden que les dé las llaves de mi coche’’, relata el alumno en su grabación.