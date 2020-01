VIDEO: Así reacciona Jiménez Espriú al saber de la rifa del avión presidencial

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelera que planea rifar el avión presidencial, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que no era un método viable.

El funcionario manifestó que habían otras formas de vender la aeronave, ya que rifarla debería ser la última opción.

Yo creo que hay otras opciones más próximas, pero vamos a ver. No lo escuché, pero no se me había ocurrido", señaló el secretario.